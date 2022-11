A$AP Rocky heeft een samenwerking met Need for Speed: Unbound. Zo zal de artiest in de game terugkomen en ook heeft hij een eigen auto aangemeten gekregen, een omgebouwde Mercedes 190 E. Ter promotie van Need for Speed: Unbound heeft EA de auto in het echt op de kop getikt.

Deze auto hebben ze vervolgens in z’n geheel naargelang het model in de game nagemaakt en het resultaat daarvan zie je hieronder. Deze auto zal je in de game veelvuldig voorbij zien komen, gezien A$AP Rocky hiermee Lakeshore onveilig maakt.

Need for Speed: Unbound is vanaf 2 december verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.