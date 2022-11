We weten al een tijdje dat er een nieuwe Perfect Dark-titel onderweg is, alleen blijft het vooralsnog angstvallig stil rondom deze game. Phil Rogers, de CEO van Crystal Dynamics en Eidos Montreal, heeft laten weten dat we ons geen zorgen hoeven te maken. De ontwikkeling van de game gaat namelijk ‘extreem goed’.

In september 2021 kwam het nieuws naar buiten dat The Initiative de hulp van Crystal Dynamics had ingeroepen voor de nieuwe Perfect Dark. Rogers is van mening dat de samenwerking heel erg goed verloopt, zo zegt hij bij een aandeelhoudersmeeting/presentatie. Dit heeft weer als gevolg dat de ontwikkeling van Perfect Dark heel erg goed gaat.

“What’s been so promising internally is seeing how our team took on this opportunity, a new way of working. If we think about the future of how we work – collaboration across studios, time zones, geographies, and different companies will all become more common. So it is great to see the team at The Initiative and our team across Crystal studios working so well together.”