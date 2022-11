Nog niet zo lang geleden werd door EA en Koei Tecmo de game Wild Hearts aangekondigd. De game speelt zich af in het feodale Japan en het heeft zeker wat weg van Monster Hunter, aangezien je op ontzettend grote monsters moet jagen en ze verslaan. Nu ben jij als speler maar een miezerig mensje, dus je kunt zeker alle hulp gebruiken die je kunt vinden.

In het land Azuma – waar de game zich afspeelt – hebben generaties voor jou technologische wonderen verricht en vallen ontwikkeld voor deze grote wezens. Tot op heden wist niemand hoe je deze technologie moest gebruiken, maar daar kom jij om de hoek kijken. Als speler beschik je namelijk over de Karakuri gadget die deze technologie activeert. Je hebt toegang tot allerlei vallen met genoeg variatie, zoals je kunt zien in de trailer.

Naast vallen kan je de Karakuri-gadget ook gebruiken om sneller door het land heen te reizen. Met deze gadget kan je bijvoorbeeld een groot wiel creëren waarin jij plaatsneemt. Moet je de lucht in? Ook dan kan de gadget helpen door in een soort parachute te veranderen, waarmee je de hoogte in kan gaan in combinatie met hete lucht.

Verder mogen we op 8 november tijdens The Game Awards een nieuwe trailer verwachten van Wild Hearts. Tot slot zijn er ook screenshots verschenen die je onderaan dit bericht kunt bekijken.