Het is volgende week vrijdag pas officieel Black Friday, maar tegenwoordig gaan de sales al ruim van te voren van start. Gisteren is de Nintendo eShop Black Friday sale bijvoorbeeld al begonnen. Daarnaast beloofde Sony dat PlayStation Plus vanaf vandaag met korting verkocht zou worden.

Inmiddels is de Black Friday sale live in de PlayStation Store en daarmee krijg je 25% korting op alle PlayStation Plus abonnementen. Dit wil zeggen dat Essential, Extra en Premium nu tegen een lagere prijs verkrijgbaar zijn.

PlayStation Plus Essential – Van € 59,99 voor € 44,99

PlayStation Plus Extra – Van € 99,99 voor € 74,99

PlayStation Plus Premium – Van € 119,99 voor € 89,99

PlayStation Store tegoed nodig? Klik dan hier.