Met de overname van Crystal Dynamics door Embracer Group is die partij ook eigenaar geworden van de Legacy of Kain franchise. In die reeks zijn al jaren geen games meer verschenen, maar de fans houden nog altijd hoop. Die hoop werd extra aangewakkerd toen er recent een enquête verspreid werd. Daarin werd gepeild of er interesse is naar een terugkomst van Legacy of Kain.

Daar is zo overweldigend op gereageerd dat Crystal Dynamics aangeeft de community luid en duidelijk te hebben gehoord. Normaliter krijgt Crystal Dynamics bij een enquête een paar duizend inzendingen, maar dat was omtrent Legacy of Kain toch een stap hoger: meer dan 100.000 respondenten.