Eerder vandaag heb je al kunnen lezen dat PlayStation Plus tijdelijk in prijs omlaag gaat in het kader van Black Friday. Dat is lang niet alles, want Sony heeft ook de Black Friday sale gelanceerd in de PlayStation Store aangaande games en content. Daarnaast is er het een en ander in de aanbieding qua accessoires.

De DualSense controller is bijvoorbeeld bij verschillende retailers nu voor € 49,98 verkrijgbaar in plaats van € 69,98. Bij PlayStation Direct kun je de Pulse 3D Wireless Headset met een tientje korting aanschaffen. Het DualSense oplaadstation is nu voor € 24,99 verkrijgbaar. Voor alle details kan je hier terecht.

Als je meer van de merchandise bent kan je een kijkje nemen in de PlayStation Gear Store, waar je verschillende items tegen een korting van 50% kan aanschaffen. Als je meer dan € 100,- uitgeeft krijg je nog eens extra 20% korting. Voor alle deals in de PlayStation Gear Store klik je hier.

Uiteraard ontbreekt het ook niet aan aanbiedingen in de PlayStation Store zelf. Hierbij kan de korting oplopen tot maar liefst 70% op zowel games als extra content. Het aanbod beslaat honderden games en voor het volledige overzicht klik je hier. Hieronder een greep uit de titels die momenteel zijn afgeprijsd.

EA SPORTS FIFA 23 Standard Edition PS4 – Van €69,99 voor €41,99

EA SPORTS FIFA 23 Standard Edition PS5 – Van €79,99 voor €47,99

NBA 2K23 voor PS4 – Van €69,99 voor €31,49

NBA 2K23 voor PS5 – Van €79,99 voor €39,99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €29,99

Gotham Knights – Van €74,99 voor €44,99

Gran Turismo 7 – Van €79,99 voor €49,59

Horizon Forbidden West – Van €79,99 voor €49,59

Stray – Van €29,99 voor €23,99

Cyberpunk 2077 – Van €49,99 voor €24,99

The Last of Us Part I – Van €79,99 voor €59,99

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) – Van €39,99 voor €19,99

Grand Theft Auto V: Premium Edition – Van €34,99 voor €14,69

F1 22 PS5 – Van €79,99 voor €39,99

F1 22 PS4 – Van €69,99 voor €34,99

Destiny 2: The Witch Queen – Van €39,99 voor €19,99

A Plague Tale: Requiem – Van €59,99 voor €47,99

The Quarry voor PS4 – Van €69,99 voor €34,99

The Quarry voor PS5 – Van €74,99 voor €37,49

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Red Dead Redemption 2 – Van €59,99 voor €19,79

Sniper Elite 5 PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €35,99

Alle aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, beschikbaar tot 28 november 2022.