The Callisto Protocol verschijnt pas over een paar weken, maar Striking Distance Studios heeft vandaag de launch trailer al uitgebracht. Het gaat hier om een video die in een kleine 2 minuten een hoop fragmenten van de game toont. Duidelijk uit de trailer wordt dat deze titel niet voor tere zieltjes is bedoeld.

In de afgelopen weken heeft de ontwikkelaar een documentaire gedeeld, waarmee we meer zicht krijgen op het ontwikkelen van de game. Ook hebben we een preview gepubliceerd op basis van een uitgebreide presentatie, check die zeker even. The Callisto Protocol verschijnt op 2 december.