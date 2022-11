Ubisoft werkt al enige tijd aan een remake van Splinter Cell en hoewel die game nog wel even op zich laat wachten, zijn er nu wat nieuwe beelden vrijgegeven. Het gaat om vijf stuks artwork, die een aantal omgevingen laten zien uit deze nieuwe uitgave.

Dit komt niet zomaar uit het niets. De franchise bestaat dit jaar namelijk 20 jaar en daarom is er ook een documentaire uitgebracht die terugblikt op de afgelopen jaren. Die video is zeker even het bekijken waard. Check alle nieuwe content hieronder.