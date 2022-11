Eerder dit jaar werd een nieuwe game in het Warhammer 40K universum aangekondigd: Warhammer 40,000: Rogue Trader. In deze top-down RPG speel je als een Rogue Trader die het moet opnemen tegen allerlei vijanden in het Imperium of Man. Owlcat Games heeft fans nu verblijd met een nieuwe trailer, die voor het eerst heel wat concrete gameplay toont.

De trailer is misschien niet super lang, maar we krijgen wel veel te zien. Wapens, vijanden, omgevingen, aanvallen in overvloed! Wat we (jammer genoeg) nog niet te zien krijgen, is een releasedatum. De trailer maakt ook duidelijk dat de game momenteel enkel in ontwikkeling is voor de pc. Andere platformen volgen misschien nog in de toekomst, maar dit is niet zeker.

Bekijk de trailer hieronder.