Vorige zomer kondigde Avalanche Studios – bekend van de Just Cause-games – Ravenbound aan: een open wereld roguelite met fantasyelementen. Niet veel later kregen we al een uitgebreide video met veel gameplay te zien, maar nu is nog een nieuwe trailer opgedoken.

Deze nieuwe trailer is een stuk korter en heeft weinig nieuwe info te bieden. Het team achter de game vertelt wat meer over hoe de game tot stand kwam en we krijgen tussendoor ook wat gameplaybeelden te zien. Desondanks is het wel interessant om te bekijken als je de ontwikkeling van Ravenbound volgt.

Ravenbound is momenteel in de maak voor pc. Een specifieke releasedatum is er echter nog niet, maar je kan het spel wel al op je Steam wenslijst plaatsen. Bekijk de nieuwe trailer onderaan dit bericht.