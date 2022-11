De laatste tijd staan de Heists in GTA Online weer in de spotlights en dat zet Rockstar Games nu voort. De komende dagen kunnen spelers namelijk de Panther Statue te pakken krijgen in de Cayo Perico Heist. Vanzelfsprekend krijg je door deel te nemen aan de verschillende Heists momenteel ook dubbele GTA$ en RP, wat natuurlijk altijd goed van pas komt.

Ook zijn er nog wat leuke extra’s te scoren in de vorm van het zeldzame Knuckleduster T-shirt en Baseball Bat T-shirt door simpelweg in te loggen. De lijst met details van de GTA Online update voor deze week is vrij uitgebreid, dus kijk snel verder.

Dubbel GTA$ en RP bij The Prison Break en Series A Funding Heists

Dubbel GTA$ en RP bij de Cayo Perico Series en Stunt Races

Gratis Sinsimito Cuban Shirt voor het voltooien van de Cayo Perico Heist Finale deze week

Gratis Strickler Hat voor het voltooien van de Cayo Perico Heist Finale met gebruik van het Velum Approach Vehicle

GTA$100K bonus voor het vinden en verzamelen van 30 Hidden Caches

Dubbel GTA$ en RP bij alle klassieke Heist Setup Missions gedurende de hele maand

1,5x GTA$ en RP bij alle Prep Missions voor The Doomsday Heist gedurende de hele maand

Een bonus van GTA$2.000.000 voor het voltooien van alle Heist Finales vóór 24 november

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: The Coil Cyclone II

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Sandy Shores en La Puerta

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: een Classic Black Grotti Brioso 300 gehuld in de White Pinstripe livery, Annis Savestra in Metallic Bronze, Maibatsu Manchez Scout in een combinatie van Matte Lime Green en Green verf gehuld in de 90’s Sandbox livery, Överflöd Entity XF in Torino Red, en een Declasse Vamos in Metallic Spinnaker Purple, Pearlescent Bright Purple en Matte Black verpakt in de Sure It’s Safe livery – allemaal met 30% korting deze week

Op display in de Luxury Autos Showroom: De Grotti Itali RSX en Överflöd Imorgon – beide deze week met 30% korting

LS Car Meet Test Rides: De Declasse Hotring Sabre, Vapid Peyote Gasser en Vulcar Nebula Turbo

LS Car Meet Prize Ride: plaats drie dagen op rij in de top 3 van Street Races om de Lampadati Tropos Rallye te verdienen

Lucky Wheel Hoofdprijs: De Gallivanter Baller ST

Dan hebben we als laatste natuurlijk nog een overzicht voor je wat betreft kortingen. De Setup Costs voor de Cayo Perico Heist liggen nu 50% lager. Als je een Military Rifle of Combat Shotgun aanschaft, profiteer je van 30% korting. Op de Kosatka submarine en al zijn upgrades en aanpassingen zit momenteel 35% korting.

Verder zijn de volgende voertuigen tijdelijk afgeprijsd.

Nagasaki Weaponized Dinghy – 35% korting

Överflöd Imorgon – 30% korting

Grotti Itali RSX – 30% korting

Överflöd Entity XF – 30% korting

Annis Savestra – 30% korting

Declasse Vamos – 30% korting

Grotti Brioso 300 – 30% korting

Maibatsu Manchez Scout – 30% korting

Declasse Hotring Sabre – 30% korting

Vulcar Nebula Turbo – 30% korting

Western Company Annihilator Stealth – 30% korting

Sparrow – 30% korting

Vapid Winky – 30% korting

Mammoth Squaddie – 30% korting

Dinka Verus – 30% korting

HVY Vetir – 25% korting

Shitzu Longfin – 15% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K. Daarnaast ontvang je als je tussen 3 november en 7 december speelt, een eenmalige inlogbonus van GTA$500K omdat je Prime Gaming Member bent. Wie ook GTA+-lid is, ontvangt bovenop deze bonus nog eens GTA$500K.