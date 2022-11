Eerder dit jaar heeft Sony PlayStation Plus verder uitgebreid met twee nieuwe extra opties: Extra en Premium. Deze tiers zijn duurder en dat komt weer voort uit het samenvoegen van PlayStation Now met de oorspronkelijke PlayStation Plus.

De selectie van games die je via PlayStation Plus Extra krijgt bestaat voornamelijk uit PlayStation 4 en 5 games. Als je ook PlayStation 3 of nog oudere games wilt spelen, ben je aangewezen op de Premium optie. In een interview met MCV gaat Shuhei Yoshida wat dieper in op wat het idee achter de Extra tier is.

In plaats van alles één op één uit PlayStation Now over te zetten, heeft Sony juist specifiek naar de titels gekeken. Ze wilden namelijk een ‘best of’ collectie van titels aanbieden. Dit uiteenlopend van hoogwaardige indies tot daadwerkelijke triple A titels.