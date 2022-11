Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat er gewerkt wordt aan een reboot van zowel Ninja Gaiden en Dead or Alive, al is het even de vraag wie Team Ninja daarvoor ingeschakeld zou hebben. Voornamelijk omdat die studio zelf al druk bezig is met verschillende projecten.

Volgens de mede-oprichter van XboxEra, Nick Baker, zou PlatinumGames aangesteld zijn als ontwikkelaar voor de reboot van Ninja Gaiden. Met titels als Bayonetta, Vanquish en Metal Gear Rising: Revengeance op hun palmares is dat op zich geen gekke keuze.

Daarbij heeft Team Ninja eerder dit jaar nog aangegeven dat ze er geen moeite mee zouden hebben om een nieuwe game in de reeks onder te brengen bij een andere ontwikkelaar, wat dus het geval blijkt te zijn als het bericht van Baker klopt.