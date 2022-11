Nu Atomic Heart officieel een releasedatum heeft gekregen, krijgen we met enige regelmaat nieuwe gameplay te zien. Dit dankzij IGN die verschillende video’s publiceert over de verschillende gameplay aspecten van de game.

De nieuwste video draait om het kapot meppen van de verschillende robots die je onderweg tegen zal komen. Dit levert gelijk ook de mogelijkheid op om te looten, waarmee je als speler nieuwe onderdelen kan krijgen die weer gebruikt kunnen worden om je attributen te upgraden.

Check de nieuwe gameplay video hieronder en noteer 21 februari in de agenda, want dan verschijnt Atomic Heart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.