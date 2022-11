Met nog een paar dagen te gaan voordat het Black Friday is, zijn ook de Xbox aanbiedingen online gegaan. Die zijn allemaal handig bij elkaar geplaatst op de Xbox website en hier zien we zoal dat de Xbox Series S in de aanbieding is, net zoals de Xbox Wireless Controller.

Buiten dat is Xbox Game Pass Ultimate voor nieuwe abonnees momenteel erg aantrekkelijk met een aanschafprijs van slechts € 1,-. Buiten dat zijn er nog diverse games in de aanbieding en hieronder hebben we een greep uit het assortiment geplaatst.

Benieuwd naar alle Xbox-deals? Klik dan hier.