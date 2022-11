Ubisoft werkt nu al een tijdje aan een heuse remake van de originele Splinter Cell en de ontwikkelaar annex uitgever deelde onlangs wat concept-art van de aankomende game. De titel bevindt zich nog in de vroege fase van productie en dus hoeven we voorlopig nog geen concrete beelden te verwachten.

Desalniettemin heeft creative director Chris Auty tijdens de viering van het 20-jarige bestaan van de franchise wat details onthuld. Hij en z’n team hebben namelijk de ambitie uitgesproken om non-lethal speelstijlen te ondersteunen. Sam Fisher is natuurlijk een meester in het veld en zo moet het straks mogelijk zijn om het einde te halen zonder slachtoffers te maken.

“I think the sense of Mastery, also if we’re talking about perfectionism in the game, is important. We even would like for the Remake to take that a step further. We would like to make sure that the entire game is playable, from beginning to end, without a single kill, if at all possible. So that’s important for us as well.”