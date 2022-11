We weten al enige tijd dat Respawn Entertainment bezig is met een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order. Sinds de aankondiging zijn het vooral geruchten over deze titel die we te horen krijgen. Waarschijnlijk krijgen we zeer binnenkort echter officiële informatie, want Star Wars Jedi: Survivor zal mogelijk aanwezig zijn tijdens The Game Awards 2022.

Bronnen van Insider Gaming melden dat er een nieuwe trailer van de game zal worden getoond tijdens het evenement begin december. Hier blijft het echter niet bij, want er zal ook een release- en pre order-datum worden gegeven. De nieuwe video van Star Wars Jedi: Survivor zal ongeveer een half uur nadat The Game Awards van start zijn gegaan worden getoond.

The Game Awards 2022 zal dit jaar in de nacht van 8 op 9 december plaatsvinden, dus dan weten we of de bronnen van Insider Gaming het bij het rechte eind hebben.