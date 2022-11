Need for Speed: Unbound werd recent aangekondigd en met een release op 2 december vuurt Electronic Arts op relatief hoog tempo nieuwe beelden op ons af. Vandaag een wat langere gameplay trailer waarin het Speed-evenement getoond wordt.

Dit van het naar de startlocatie toe rijden, het tonen van de animatie en vervolgens de daadwerkelijke race. Vanzelfsprekend worden de blitse bolides goed in beeld gebracht inclusief de bijbehorende visuele effecten, waarmee dit deel zich van andere delen doet onderscheiden.

Need for Speed: Unbound is vanaf 2 december verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.