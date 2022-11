In Call of Duty: Warzone 2.0 kun je het gevecht winnen door simpelweg als laatste over te blijven, maar er is nog een andere mogelijkheid. Mocht je hiervan niet op de hoogte zijn: je kunt een potje beëindigen door het activeren van een nucleaire bom. Gemakkelijk is het overigens niet, want één van de vereisten is dat je vijf potjes op rij wint.

Het winnen van vijf potjes op rij is op zichzelf al een enorme uitdaging, dat voor de gemiddelde speler niet haalbaar is. Je kan dit ook niet gefaseerd doen, je moet achter elkaar door blijven spelen. Mocht je zo goed zijn dat het lukt om vijf potjes achter elkaar te winnen, ben je er nog niet.

De volgende stap is dat je in het zesde potje dan de Champion’s Quest activeert. Deze activeer je door naar één van de drie Warzone iconen op de map te gaan. Hier kan je vervolgens de missie starten en het doel is dan om componenten voor de nuke te verzamelen. Dit moet je binnen beperkte tijd doen en er zijn drie onderdelen.

Klink gemakkelijk, ware het niet dat je gemarkeerd zal worden op de map zodra je het eerste onderdeel te pakken hebt. Hierdoor zul je opgejaagd worden door andere spelers. Je bent als het ware een Most Wanted, alleen zal daar nu geen timer opzitten. Je bent dat de rest van het potje.

Eenmaal alle drie de onderdelen te pakken, dan zal de locatie van de bom onthuld worden. Tegelijkertijd is er ook een jailbreak, waardoor alle spelers in de Gulag weer terugkeren. Ook alle dode spelers keren terug, zolang een teamlid nog in leven is. De druk zal dus toenemen en je krijgt 5 minuten de tijd om de locatie van de bom te bereiken.

Eenmaal op de locatie zul je de bom op scherp moeten zetten en de locatie moeten verdedigen totdat de countdown klaar is en de bom afgaat. Om een indruk te geven hieronder een nuke die afgaat in een potje. Mocht het je lukken, dan krijg je wat cosmetische extra’s als beloning.