Fans die One Piece: Odyssey nauw in de gaten houden zijn misschien wat in de war bij het lezen van de titel. Dat is niet zo vreemd, want niet al te lang geleden verscheen er al een trailer waarin we Luffy en vele andere personages naar het bekende Water Seven zagen gaan. Dit is een iconische locatie voor One Piece-fans, omdat veel personages op die plek werden geïntroduceerd.

Omdat deze locatie zoveel waarde heeft voor de fans, heeft Bandai Namco een nieuwe trailer uitgebracht waarin we opnieuw naar Water Seven gaan. Zo zien we Luffy en zijn maten richting veel locaties gaan zoals een café, een haven en een groot paleis. Op zijn pad kom je andere personages tegen die minstens net zo excentriek zijn als de rest van de cast in One Piece. Hieronder kan je de trailer bekijken.