Het ziet er niet naar uit dat Ubisoft gaat stoppen met de reeds uitstekende ondersteuning voor Rainbow Six Siege, sterker nog, de Franse uitgever gaat volgende maand een paar grote features naar de tactische shooter brengen, samen met de lancering van Year 7, Season 4.

Zo zal het straks ook voor console players mogelijk zijn om op welk platform dan ook hun progressie mee te nemen, zij het een Xbox, pc of PlayStation. Cross-progression was al een tijd beschikbaar, maar alleen voor spelers die speelden op pc een Stadia. Ook zal cross-play uitgerold worden naar consoles, zodat je samen met je vrienden kunt spelen, ongeacht op welk platform zij zich bevinden.

Het nieuwe seizoen – Operation Solar Raid – zal tevens een nieuwe Operator introduceren: Defender Solis. Zij komt bewapend met een P90 of ITA 12L en een SMG-11 als secundair wapen. De nieuwe map Nighthaven Labs en een geüpdatete battle pass maken het feest compleet. Operation Solar Raid zal op 6 december van start gaan in Rainbow Six Siege.