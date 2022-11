Er is eerder al een lange gameplayvideo van High On Life verschenen, maar nu is er een nog langere video verschenen die het spel in actie laat zien. Zo kan je nog beter bekijken of de game wat voor je is als die volgende maand verschijnt.

Ditmaal is het GameSpot die al met High On Life aan de slag kon en daar een video van heeft gemaakt. Deze video laat bijna een half uur van deze titel zien en kun je hieronder rustig bekijken. Onze Chris heeft ook al een vroege versie gespeeld en zijn bevindingen lees je hier.