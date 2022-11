God of War: Ragnarök lanceerde een kleine twee weken geleden en onder zowel critici als spelers wist de game fantastische cijfers binnen te harken, over heel 2022 moet Sony Santa Monica’s nieuwste titel alleen Elden Ring nog voor zich dulden qua gemiddelde score.

We hopen natuurlijk dat we nog meer avonturen in dit fantastische universum mogen beleven, maar in gesprek met Kinda Funny Games zegt God of War: Ragnarök regisseur Eric Williams dat hij maar wat graag aan een Castlevania-game zou willen werken. Tijdens de podcast doet hij een oproep aan de fans om hun stem te laten horen en dat hij met liefde de licentie voor Castlevania in ontvangst zou nemen.

De vampieren franchise ligt al sinds 2014 in de archiefkast, nadat Castlevania Lords of Shadow 2 van het Spaanse MercurySteam niet de beoogde successen had behaald. Sindsdien doet Konami vrij weinig met hun IP’s, maar gezien ze onlangs de ontwikkeling van meerdere Silent Hill-titels hebben uitbesteed, is het niet ondenkbaar dat Castlevania eenzelfde lot tegemoet gaat. In dat geval zou Sony Santa Monica natuurlijk een uitstekende keuze zijn.