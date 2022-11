Als Pinokkio en Bloodborne een kindje zouden krijgen, dan krijg je Lies of P. Deze mysterieuze soulslike RPG werd vorig jaar aangekondigd en lijkt een heel leuke game te gaan worden. De ontwikkeling van die game gaat inmiddels goed vooruit: zo goed dat de game eigenlijk bijna af is.

In een interview met 4Gamer zegt regisseur Choi Ji-Won (vertaald door TheGameSpoof) dat hij tevreden is over de vooruitgang. Het team achter de game is momenteel bezig met de ‘finishing touches’ en het uitroeien van bugs.

‘We announced in August that the game was 70% complete, but now it’s in a much more advanced state. Most of the development has been completed and the rest is in the assembly stage, we are fixing bugs, refining and putting the finishing touches.’