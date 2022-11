God of War: Ragnarök is de laatste game die zich in de Noorse saga afspeelt. Dit betekent dat de franchise het verhaal van Kratos en Atreus dus op een andere plek en in een andere mythologie zal voortzetten. Voor het zover is zullen we vast jaren verder zijn, maar hoe zit het met downloadbare content?

Nu staat de God of War franchise niet bekend om extra uitbreidingen en het ziet er ook niet naar uit dat dit met het laatste deel zal veranderen. Lang niet alle vragen zijn na het uitspelen van God of War: Ragnarök van een antwoord voorzien. Dit zou opgelost kunnen worden door extra content uit te brengen, wat zodoende ook aan de ontwikkelaar is gevraagd.

In gesprek met Kinda Funny ging game director Eric Williams hier op in en hij zegt dat spelers er niet op hoeven te rekenen. Alles wat de studio had, hebben ze in God of War: Ragnarök gestoken en daar zal het vooralsnog bij blijven.