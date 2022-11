Creative Assembly bracht ons in 2014 de game Alien: Isolation, die erg goed ontvangen werd. Sindsdien zijn er meerdere games gebaseerd op het IP verschenen, maar van een echte triple A release is tot op heden geen sprake. Insider Gaming meldt nu echter dat er een nieuwe triple A Alien-game in ontwikkeling is gegaan, die eind 2023 moet verschijnen.

De website van bekend insider Tom Henderson heeft van anonieme bronnen informatie gekregen dat de game in ontwikkeling is voor current-gen consoles en intern bekend staat als ‘Marathon’, hoewel Insider Gaming niet uit de informatie op heeft kunnen maken wie precies de ontwikkelaar is.

De game zou een survival horror zijn die inspiratie haalt uit Resident Evil en Dead Space. Dit is niet het enige wat in de pijplijn zou zitten, zo zou er ook een vervolg op Alien: Isolation gepitched zijn, of misschien al in ontwikkeling zijn. Ook daarvan is de ontwikkelaar niet bekend, maar dat is hoogstwaarschijnlijk Creative Assembly.

Of het allemaal klopt is afwachten, want Insider Gaming schaart het vooralsnog onder een gerucht. Dit omdat ze het niet hebben kunnen verifiëren bij andere bronnen. Mocht hier een kern van waarheid inzitten, dan horen we misschien tijdens The Game Awards meer.