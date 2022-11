We mogen over een paar weken eindelijk aan de slag met een nieuwe Need for Speed, die ditmaal de subtitel Unbound draagt. De racer zal een open wereld hebben en natuurlijk een waslijst aan bolides waar je mee kunt gaan scheuren. Een aantal technische details ontbraken nog, maar ook die heeft EA nu opgehelderd.

Qua console performance mogen de PlayStation 5 en Xbox Series X een resolutie van 4K verwachten, die tot 60 frames per seconde draait. Het kleinere broertje, de Series S, behaalt eveneens die framerate, maar schroeft de resolutie wel terug naar 1280p. Ook de systeemeisen voor pc-spelers zijn gedeeld. De ondergrens vraagt om Ryzen 5 2600 of Core i5-8600 met 8GB RAM en RX570 van AMD of GTX 1050Ti van NVIDIA.

Aan de hogere kant van het spectrum zien we een Ryzen 5 3600/Core i7-8700 met 16GB geheugen en een RX5700 (AMD) of GeForce RTX 2070 (NVIDIA). Dat zijn geen exorbitante eisen voor een game uit 2022 en dus zullen de meeste mensen wel uit de voeten kunnen met Need for Speed: Unbound op pc.

Qua ondersteunde sturen heeft men ook het nodige te melden. De lijst is niet enorm groot, maar de meest populaire wheels staan wel op de lijst, zoals de Logitech G29/G920 en Thrustmaster T300RS. Need for Speed: Unbound is vanaf 2 december verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.