We krijgen steeds meer info over de argumenten die over en weer gaan tussen Sony en Microsoft omtrent de overname van Activision Blizzard. De Britse CMA is één van de waakhonden die nu onderzoek doet naar de deal en in een recent ‘Issues Statement‘ heeft de CMA een aantal uitspraken van Sony onthuld. Eén van die uitspraken is dat Xbox inmiddels 29 miljoen abonnees op Game Pass heeft.

Hoe de Japanse gigant aan deze cijfers is gekomen, is onduidelijk, maar Sony stelt wel dat Microsoft op dit moment de leiding heeft als het gaat om multi-game abonnementen. Sony geeft hierbij ook aan dat de nieuwe tiers van PlayStation Plus – Extra en Premium – op dit gebied dus achterlopen. Voorheen werd het aantal abonnees op Game Pass geschat op zo’n 25 miljoen stuks, wat dus al een behoorlijke stijging is, maar nog niet het aantal wat Microsoft graag zou willen zien.