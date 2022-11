Dat er vroeg of laat een PlayStation 6 zal komen zal voor niemand een verrassing zijn. De vraag is dan ook vooral wanneer die console precies komt. Daar heeft een nieuw vertrouwelijk document van Sony nu iets meer licht op laten schijnen.

In een reactie op het CMA onderzoek naar de Microsoft Activision-Blizzard deal staat aangegeven dat Sony vreest dat ze toegang tot Call of Duty zullen verliezen in het jaar 2027. Tegen de tijd dat de nieuwe PlayStation uitkomt zal er dan geen Call of Duty meer beschikbaar zijn voor het platform.

Dit zou het argument van Sony over dat gamers dan sneller overstappen naar een andere console moeten staven. Helaas is het jaar – wat ook wordt aangegeven – zwart gemarkeerd, maar dit betekent in principe dat de PlayStation 6 niet voor 2027 verschijnt. Mogelijk dat dit pas in 2028 zal zijn, wat dus nog zes jaar is en dat is op zich relatief lang als we naar voorgaande cycli van consoles kijken.

Overigens staat dit weer haaks op wat ander nieuws. Volgens de New York Times zou Microsoft Sony aangeboden hebben de franchise nog voor zeker 10 jaar naar de PlayStation te brengen. Mogelijk dat dit document al wat ouder is.