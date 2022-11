God of War: Ragnarök houdt de gemoederen nog steeds bezig en zonder meer zijn er nog steeds veel spelers druk bezig met het avontuur van Kratos, Atreus, Mimir en vele andere personages. Het geheel dat Sony Santa Monica Studio in elkaar gezet heeft is fenomenaal en daar heeft de muziek een grote invloed op. Eerder deze maand kon je al zien hoe het nummer ‘Blood Upon the Snow‘ tot stand kwam en deze video gaat nog dieper in op de algemene muziek.

In deze video komt componist Bear McCreary aan bod evenals een aantal andere leden van het muzikale team. Zij bespreken de uitdagingen van God of War: Ragnarök. Eén van de moeilijkste voor McCreary was bijvoorbeeld om het thema van Atreus te maken. Het moest minder imponerend zijn dan het thema van Kratos, maar tegelijkertijd wel uniek aanvoelen en passend zijn voor hem. Omdat de game bij vlagen een filmische ervaring is, werd er ook goed opgelet dat de muziek zoveel mogelijk aanwezig bleef tijdens de scenes en niet abrupt werd onderbroken. Het gevoel van immersie is immers erg belangrijk in games als deze.

Hieronder kan je het interessante kijkje achter de schermen bekijken. Wees wel gewaarschuwd tijdens het kijken: de video kan spoilers bevatten.