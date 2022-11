God of War: Ragnarök ligt nu net twee weken in de schappen en over het algemeen is de game op zichzelf al uitstekend zonder echt grote issues. Uiteraard is geen enkele game echter perfect en zo houdt de studio de game in de gaten om de zeer beperkte hoeveelheid bugs weg te poetsen. Er is nu een nieuwe update voor de game verschenen waar korte metten wordt gemaakt met wat probleempjes.

Update 2.004.000 – of 2.04 op de PS4 – is nu beschikbaar en het is een erg kleine update. De update weegt ongeveer 221MB en verhelpt slechts twee punten. Sommige spelers konden namelijk niet van moeilijkheidsgraad wisselen terwijl ze aan het spelen waren. Die bug is nu verholpen en ook een crash wordt weggewerkt. In sommige gevallen kon de game crashen wanneer spelers in het wapen menu zaten.