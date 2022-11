Met het vrijgeven van documenten gericht aan de CMA in het onderzoek naar de overname van Activision-Blizzard door Microsoft, staat veel interessants te lezen. Zo lieten we al weten dat Sony de strategie van Microsoft doorheeft en dat het Amerikaanse bedrijf PlayStation in een soort Nintendo wil laten veranderen.

Daarnaast bleek ook dat Sony niet van plan is om de PlayStation 6 voor 2027 uit te brengen. Uit een reactie van Microsoft richting de CMA blijkt dat ze de kwaliteit van de games van Sony beter vinden dan die van henzelf. Dit komt naar voren in het argument dat Sony een krachtige uitgever is die van vergelijkbare omvang is als Activision.

Dit maakt dat Sony ook twee keer zo groot is als Microsoft en daarom zou het Japanse bedrijf steviger in zijn schoenen staan dan het Amerikaanse bedrijf. Daar komt nog bij dat Sony ook veel meer exclusieve games heeft, die volgens Microsoft van betere kwaliteit zijn dan hun eigen exclusives.

“There were over 280 exclusive first- and third-party titles on PlayStation in 2021, nearly five times as many as on Xbox.”

“Sony has more exclusive games than Microsoft, many of which are better quality.”

“Both Sony’s and Nintendo’s exclusive first-party games rank among the best-selling in Europe and worldwide. Current Sony exclusive content includes prominent first-party titles such as The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, and Spiderman.”