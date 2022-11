The Callisto Protocol komt op 2 december ook voor de pc uit, dus het is belangrijk om te weten wat je aan hardware nodig hebt om de game te kunnen draaien. De systeemeisen zijn nu bekend en deze blijken erg mee te vallen.

Om The Callisto Protocol op minimale settings te draaien, heb je een Intel Core i58400 of AMD Ryzen 5 32600 nodig in combinatie met een GeForce GTX 1060 of Radeon RX 580. De aanbevolen systeemeisen zijn een Intel Core i7-8700 of AMD Ryzen 5 3600 en als grafische kaart een GeForce GTX 1070 of Radeon RX5700.

Wat er nog meer wordt gevraagd om de game te kunnen draaien op pc is als volgt: