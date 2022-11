Het is niet ongebruikelijk voor Activision om het nieuwste Call of Duty-deel niet lang na de release te voorzien van gratis multiplayer weekenden. Dit zagen we eerder al bij Black Ops Cold War, Modern Warfare en Vanguard, en dat gaat nu ook gebeuren met het nieuwste deel. Ongeveer anderhalve maand na de release krijgt Modern Warfare 2 het eerste gratis multiplayer weekend.

Vanaf 15 december tot en met 19 december kan je geheel kosteloos de multiplayer van de game uitproberen, schrijft Insider Gaming op basis van z’n bronnen. Mocht het je dusdanig bevallen, dan kan je jouw progressie meenemen als je de game besluit aan te schaffen.

De mid-season update voor het eerste seizoen van Modern Warfare 2 staat gepland voor 14 december, dus de timing van het gratis weekend komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je kan dan waarschijnlijk ook gelijk aan de slag met de nieuwe content, waarvan we weten dat het onder andere Shipment zal bevatten.