Rockstar Games is al geruime tijd bezig met Grand Theft Auto VI en zolang we niets van de game te zien krijgen, zal de ontwikkelaar geen releasedatum bekendmaken. Daarbij heeft Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick al aangegeven dat ze de game zullen uitstellen als dat nodig is. Dit omdat spelers een bepaalde mate van kwaliteit verwachten.

Dat Grand Theft Auto VI nog jaren op zich zal laten wachten mag dus geen verrassing zijn, maar we hebben nu wel zicht op een potentiële releasewindow. Uit een reactie van Microsoft richting de CMA aangaande de overname van Activision-Blizzard en de bezwaren die Sony heeft aangetekend, blijkt dat Microsoft de game in 2024 verwacht.

In het document staat het volgende te lezen:

“Take-Two Interactive which publishes Grand Theft Auto V, remains [redacted] many years after its release in 2023, and Red Dead Redemption 2 [redcated]. The highly anticipated Grand Theft Auto IV is expected to be released in 2024.

Both games are considered by major digital storefronts, such as Steam, to have shooter elements. Grand Theft Auto V is also available on PlayStation, whereas Red Dead Redemption is also available on PlayStation and Stadia.”