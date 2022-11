Twee dagen geleden was het zover: veel The Witcher 3 fans konden genieten van de current-gen upgrade die getoond werd met een nieuwe trailer. In deze trailer zagen we de aanpassingen die zeker zichtbaar zijn en het vormt een goede motivatie voor spelers om nog eens terug te gaan naar de game of om The Witcher 3 juist voor het eerst te spelen. De trailer liet natuurlijk de hoogtepunten zien, maar heel diep werd daar niet op ingegaan.

De volledige livestream en presentatie is nu ook vrijgegeven en je kunt dit hieronder terugkijken. In ruim 30 minuten worden veel aanpassingen, verbeteringen en meer besproken. De teamleden van CD Projekt RED bespreken en discussiëren onder meer ray tracing, de fotomodus, de uitbreiding gebaseerd op de Netflix-show en nog veel andere aspecten van de current-gen upgrade.