Op safari gaan is toch wel zo’n ding wat veel mensen op hun bucketlist hebben staan. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd en zijn ook de gevaren van een safari een factor waardoor veel mensen er toch vanaf zien. Het is natuurlijk een stuk makkelijker als je dat thuis vanuit jouw luie stoel kan doen en dat publiek is precies waar Seclusa op mikt.

Van de onderstaande trailer word je dan ook helemaal zen. Verken de Afrikaanse savanne en al de soorten wild die daar leven. Dit soort walking simulators zijn natuurlijk al langer onder ons, maar een safari thema hebben wij nog niet de revue zien passeren. Seclusa staat gepland voor een release begin 2023 voor pc via Steam.