Afgelopen maand kondigde Netflix aan dat Chacko Sonny, voormalig executive producer van Overwatch, de nieuwe Netflix gamingstudio in Los Angeles zal gaan leiden. Nu dat een feit is, probeert Netflix ook ander talent te werven om samen met Sonny een baanbrekende game te ontwikkelen. Dit kan je in ieder geval opmaken uit de vacature pagina van Netflix.

Waar de studio in Los Angeles precies mee bezig is, blijft nog even een mysterie. Wel wordt er gesproken over een “brand-new AAA PC-game”, wat dus van alles kan zijn. Dat enkel de pc wordt genoemd is enigszins opvallend, want bij pc-exclusives denken wij toch al gauw aan MMORPG’s of strategische games. Wij zijn in ieder geval benieuwd wat er uit het brein van Sonny voort zal komen.