God of War: Ragnarök is een week na de lancering al door meer dan 5,1 miljoen gamers gekocht en gespeeld. Dit betekent natuurlijk niet dat het spel door al deze mensen ook al is uitgespeeld. Toch gaat het veel gamers erg vlot af, zo blijkt uit statistieken.

Als je bij de Trophies van God of War: Ragnarök kijkt, zie je dat de trofee voor het uitspelen van het spel op 25% staat, zo meldt Push Square. Dit betekent dus dat meer dan driekwart van degene die de PlayStation-exclusive hebben aangeschaft nog druk bezig zijn met het spel. Dit is niet vreemd, aangezien er buiten de normale missies ook vele zijmissies zijn te volbrengen.

Toch is het percentage vrij hoog, aangezien algemeen bekend is dat veel gamers spellen niet uitspelen. Tegelijkertijd zijn er ook al gamers die alles uit God of War: Ragnarök hebben gehaald en de platinum Trophy hebben ontgrendeld. Het gaat dan om 4% van de gamers die het spel hebben gespeeld.