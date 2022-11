Heb je een abonnement op PlayStation Plus Extra of Premium en was je van plan om binnenkort aan Assassin’s Creed: Valhalla te beginnen, dan moet je vlug zijn. De game van Ubisoft zal binnenkort namelijk geen deel meer uitmaken van de digitale dienst van Sony.

Het is een beetje onduidelijk wanneer games verdwijnen uit PlayStation Plus Extra en Premium, maar gelukkig zijn er oplettende gamers die een helpende hand bieden. Reddit-gebruiker chaoszage90 merkte op dat Assassin’s Creed: Valhalla op 20 december van dit jaar uit de service zal verdwijnen. Als je naar de PlayStation Store gaat, zal je zien dat je op die dag tot 11:00 uur de tijd hebt om het spel (uit) te spelen.

Wellicht dat er volgende maand meer games gaan verdwijnen uit PlayStation Plus Extra/Premium, maar daar is tot nu toe nog niets over bekend.