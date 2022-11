Street Fighter 6 staat op de planning voor 2023, maar fans van de bekende fighter franchise weten jammer genoeg nog niet wanneer ze precies met dit nieuwe deel aan de slag zullen kunnen gaan. Street Fighter 6 heeft nu echter een rating gekregen van het ‘Game Rating and Administration Committee (GRAC)’ in Zuid-Korea, wat goed nieuws is. Eenmaal een game een rating heeft gekregen, wil dit immers meestal zeggen dat een (aankondiging van de) releasedatum niet bijster ver weg meer is.

De rating werd opgemerkt op Twitter en kan je ook onderaan dit bericht bekijken. Wanneer we een concrete releasedatum mogen verwachten, is niet helemaal duidelijk… maar The Game Awards aan het begin van december zou wel eens een ‘verrassing’ in petto kunnen hebben. Wordt vervolgd!