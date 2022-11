Het nieuwe PlayStation Plus is intussen al enkele maanden onder ons: exit ‘PlayStation Plus’ en enter ‘PlayStation Plus Essential/Extra/Premium’. Als lid van de Extra- en Premium tier krijg je toegang tot een grote bibliotheek aan games om te spelen, maar wees je er wel van bewust dat de games in deze catalogus komen en gaan. Eens een game uit de Extra/Premium catalogus wordt verwijderd, kan je die dus niet meer spelen (behalve als je de game in kwestie zou kopen). Wat blijkt nu: zelfs al heb je de game ooit geclaimd als deel van het vroegere PlayStation Plus (nu ‘Essential), dan verlies je nog toegang tot de game.

Dit probleem werd opgemerkt door een gebruiker op Reddit naar aanleiding van de game Greedfall. Deze was in december 2020 deel van de line-up van PlayStation Plus en kon ook een tijd gespeeld worden via PlayStation Extra/Premium. De game heeft echter eerder deze maand de Extra/Premium catalogus verlaten en is dus op die manier niet meer speelbaar. Als je echter de game geactiveerd had via Extra/Premium, dan verlies je nu ook de PlayStation Plus Essential licentie als je de game indertijd geclaimd had als deel van PlayStation Plus (Essential). Hierdoor word je verplicht de game daadwerkelijk aan te schaffen om hem verder te kunnen spelen. De Sony helpdesk werd hierover gecontacteerd en het resultaat is te lezen op Reddit.

Opletten geblazen dus welke games je activeert via de Extra/Premium tier, want je zou wel eens voor een onaangename verrassing kunnen komen te staan.