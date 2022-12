Review | Soundcore Space Q45 – De markt voor audioartikelen betreden is een gewaagde stap. Er zijn immers veel gevestigde namen en standaarden, dat voor nieuwelingen het water al gauw aan de lippen staat. Soundcore is niet per se een jonge speler, hun roots dateren alweer uit 2014, maar je kan ze ook nog niet in een rijtje zetten met jongens als Sennheiser, Sony en JBL. De propositie van Soundcore-producten is daarentegen erg interessant, ook bij de Soundcore Space Q45. Een over-ear headset met allerlei functies die je normaliter pas verwacht op een headset van een paar honderd euro, maar dan met een aantrekkelijk prijskaartje van € 149,99. Wij hebben getest of wij ook onze sound konden vinden met de Soundcore Space Q45.

Simpel en elegant

Wij hebben de zwarte uitvoering van de Soundcore Space Q45 ontvangen. Bij het uitpakken van de headset zagen we direct dat het een prima pakketje is. Naast natuurlijk de headset zelf troffen we een net etui aan om de headset in op te bergen, een 3.5mm audiokabel en een USB-C naar USB-A kabeltje om de headset mee op te laden. We zeggen expres ‘kabeltje’, want erg lang is die niet. Gezien de kans vandaag de dag vrij groot is dat je nog een andere USB-C kabel in huis hebt, kan je die natuurlijk ook gebruiken om de headset op te laden. Op een volle accu zou de headset volgens Soundcore zo’n 50 uur draadloos te gebruiken zijn, iets wat we voorzichtig aan durven te bevestigen. Tijdens het testen hebben we hem welgeteld één keer aan de lader hoeven te leggen.

De headset zelf oogt op eerste oogopslag robuust en zo voelt hij ook. Met een aluminium hoofdband en een stevig kunststof omhulsel voor de rest van het apparaat, doet hij niet onder voor headsets van diverse concurrenten. Daarnaast zijn de kussens van de headset ook erg comfortabel te noemen. Je hoeft ze niet eerst ‘in te dragen’, ze waren voor ons direct uit de doos al erg aangenaam. De ‘L’ en ‘R’ aanduidingen staan met grote letters in de schelpen zelf, dus niet klein gegraveerd op de zijkant. Op de zijkant vinden we dan weer diverse knopjes om muziek te pauzeren, het volume te regelen, noise-cancelling aan of uit te zetten en natuurlijk een aan- en uitknop.

Niet alles kan perfect zijn

Het geluid van de Soundcore Space Q45 is an sich prima, met uitzondering van de bass. Het geluid hebben wij als prettig ervaren, want het levert een vrij neutrale sound met een natuurlijke weergave van de hoge tonen, maar de bass kwam op ons wat flets over. De middentonen worden niet goed benadrukt en je merkt de bass pas wanneer het nadrukkelijk in een nummer zit. Je kan middels de Soundcore-app die wij op ons iOS device hebben geïnstalleerd, het geluid wat fine-tunen, maar het bass-niveau verhogen door middel van een functie genaamd BassUp leverde ons een onnatuurlijk geluid op. Dit kan prima zijn voor fanaten van veelal elektronische muziek, maar het levert in rock en hiphop nummers naar onze mening een vertekend beeld.



De Souncore-app biedt daarnaast nog wat andere opties. In de app zit een equalizer functie, waarmee je het geluid op allerlei frequenties kan aanpassen. Als het geluid je niet bevalt bij bijvoorbeeld hoge tonen, kan je dit met de equalizer wat fine-tunen. Je kan ook het gedrag van de fysieke noise cancelling knop op de Soundcore Space Q45 aanpassen via de app. Door op de knop te drukken kan je überhaupt al tussen drie profielen wisselen, maar je kan ook bijvoorbeeld een profiel uitschakelen wanneer je die toch nooit gebruikt. Door dubbel op de knop te drukken kan je de BassUp modus inschakelen. Over de active noise cancellation zijn we absoluut te spreken. Deze filtert achtergrondgeluid uitstekend weg en zorgt voor een prima luisterervaring in drukke situaties zoals de trein.

Geen alleskunner

Goed, de Soundcore Space Q45 is natuurlijk geen gaming headset, maar als gamingsite is het natuurlijk wel een verplicht nummertje om dit te testen. We hebben hier hoofdzakelijk een Nintendo Switch voor gebruikt. De headset koppelt moeiteloos middels Bluetooth aan de Switch. Tijdens Pokémon Violet merkten we niet echt iets bijzonders qua vertraging, maar zodra we Sayonara Wild Hearts probeerden, een game met ritmische elementen, werd het toch wel wat duidelijker. Het is een zeer minimale vertraging die in onze ervaring enkel met ritmische games écht storend is. Dit probleem verdwijnt in zijn geheel wanneer je de Soundcore Space Q45 met een 3.5mm kabel aansluit op de Switch. Als je de headset bekabeld gebruikt zal je het wel zonder de microfoon moeten doen.

De microfoon van de Soundcore Space Q45 ligt min of meer in de lijn der verwachting. Je kan er prima een telefoongesprek mee voeren als er maar niet al te veel achtergrondgeluid is. Op winderige dagen zal de andere partij niet veel anders horen dan ruis. Dat staat dan weer haaks op hoe goed de noise cancelling van de headset zelf is. Om deze feature-headset helemaal compleet te maken had het Soundcore gesierd hier nog nét wat extra aandacht aan te besteden. Gemiste kans dus.