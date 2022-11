Marvel’s Midnight Suns maakt zich klaar om met de kracht van een uit elkaar spattende supernova onze woonkamers binnen te vliegen. Ontwikkelaar Firaxis vuurt ondertussen nog een speciaal bericht op ons af, waarmee ze het enthousiasme extra proberen aan te wakkeren én de laatste twijfelaars over de streep willen trekken.

Wat onthouden we? Dat lead engineer Will Miller enkele intrigerende dingen over het verhaal te vertellen had. Zo zou de game maar liefst 65.000 lijnen dialoog bevatten, meer dan twee uur aan in-game cutscènes en meer keuzes met invloed op het plot dan je je kan indenken. Klinkt mooi, bijna té mooi om waar te zijn zelfs.

Een hol promopraatje of een blijk van onweerstaanbare kwaliteit? Over een week weten we meer.