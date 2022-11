Op 6 december kunnen we Assassin’s Creed: Valhalla op stijlvolle wijze ten grave dragen met The Last Chapter, het (je raadt het nooit) laatste DLC-hoofdstuk na een lange reeks post-launch content. Het verhaal van Eivor wordt afgerond en spelers zullen na afloop de Vikings achter zich kunnen laten om hun blik te richten op de tijdperken die toekomstige Assassin’s Creed delen voor ons in petto hebben. De onderstaande video maakt je alvast warm… en laat meteen zien hoe je The Last Chapter precies opstart.

Ben jij er klaar voor om Eivors verhaal tot een einde te brengen? Of was je liever wat langer met hem/haar doorgegaan? Laat het ons weten in het commentaarvak.