Mocht je deelnemen aan de beta van Warhammer 40,000: Darktide, dan hebben we goed nieuws. Ontwikkelaar Fatshark Games heeft via Twitter laten weten dat de progressie die in de beta is geboekt over te dragen is naar de volledige game die op woensdag 30 november verschijnt.

Het was enige tijd onduidelijk of dit mogelijk zou zijn, maar nu dit zo blijkt kan ook de conclusie getrokken worden dat de beta op zichzelf goed is verlopen. Spelers hoeven straks dus niet vanaf nul opnieuw te beginnen, wat natuurlijk erg prettig is.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven dat spelers een terugbetaling kunnen aanvragen ongeacht het aantal uur dat ze in de beta hebben zitten. Als deze beta niet naar wens was, krijgen spelers het volledige bedrag terug.

Warhammer 40,000: Darktide is vanaf woensdag verkrijgbaar voor pc. Op een later moment komt de titel ook naar de Xbox Series X|S, maar een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.