Marvel’s Spider-Man 2 zal volgend jaar moeten verschijnen en daarmee hebben we in 2023 in ieder geval zicht op één exclusieve game van Sony PlayStation. Er zullen er ongetwijfeld nog wel meer uitkomen, maar naast Horizon: Call of the Mountain voor PlayStation VR2 is het nog wat troebel wat betreft de first party line-up.

Van Marvel’s Spider-Man 2 hebben we bijna niks gezien, maar er bestaat een goede kans dat we op zeer korte termijn een update gaan krijgen. Via Twitter heeft Tony Todd aangegeven dat er groot creatief nieuws naar buiten zal komen morgen.

Voor iedereen die Tony Todd niet kent, hij is de acteur die de rol van Venom op zich neemt voor deze nieuwe game. Of het dan specifiek over Marvel’s Spider-Man 2 gaat is overigens even afwachten, maar zijn recente activiteiten op Twitter draaien voornamelijk om de nieuwe game van Insomniac.

Kortom, de voorbarige conclusie is dat we mogelijk meer over Marvel’s Spider-Man 2 gaan horen of zien. Indien er wat gedeeld wordt, lees je het natuurlijk hier op PlaySense.