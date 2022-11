Street Fighter-fans zitten ongetwijfeld met smart op een releasedatum voor het zesde deel in de serie te wachten, zodat ze weten wanneer ze weer los kunnen gaan met hun favoriete fighter. Helaas is nog steeds niet bekend wanneer het spel in de winkels ligt, maar er is wel een nieuwe gameplay video vrijgegeven.

In de nieuwe video van Street Fighter 6 zijn twee gevechten te zien: één tussen Ryu en Ken en één waar Luke tegen Jamie knokt. Degene die de controle hebben over deze personages zijn leden van het ontwikkelteam zelf. Hoe goed zij hun eigen game kunnen spelen kan je hieronder checken.