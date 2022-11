Anderhalve maand geleden brachten we het nieuws dat Microsoft had aangegeven dat Sony de komst van Game Pass naar de PlayStation blokkeerde. Op zich wel logisch, gezien het in potentie PlayStation Plus zou ondermijnen. Zeker nu ook de nieuwe PlayStation Plus gelanceerd is, waarbij het grote verschil is dat het niet direct nieuwe releases in het aanbod heeft.

Microsoft schreef toen letterlijk: “Sony heeft ervoor gekozen om Game Pass op de PlayStation te blokkeren, dus het is niet beschikbaar op de PlayStation”, maar wat blijkt nu? Microsoft doet precies het tegenovergestelde als het op PlayStation Plus aankomt.

In de uitgebreide reactie van Sony aan de Britse CMA staat dat ze het argument van Microsoft hieromtrent flauwekul vinden. Sony stelt namelijk dat Microsoft niet toestaat dat PlayStation Plus beschikbaar is op de Xbox. Met andere woorden: beide partijen blokkeren elkaars diensten.

“Third, Microsoft argues that demand for multi-game subscription services would not tip towards Game Pass because Microsoft would also make Game Pass available on PlayStation (Microsoft, para.1.3(g)). But the wider availability of the leading provider (Game Pass), now endowed with exclusive irreplaceable content, and protected by direct and indirect network effects, would makes it harder – not easier – for rival multi-game subscription services to compete. Microsoft’s stance that Game Pass availability on PlayStation would be a panacea for the harm from this Transaction rings particularly hollow given that Microsoft does not permit PlayStation Plus to be available on Xbox.”

Nu is niet duidelijk of Sony ooit écht heeft aangeboden aan Microsoft om PlayStation Plus naar de Xbox te brengen of dat men hier van een hypothetische situatie spreekt. Opvallend is het in ieder geval wel. Daarbij stipt Sony ook aan dat het per definitie geen goed idee is om Game Pass op de PlayStation aan te bieden, want dat maakt het concurreren voor andere diensten moeilijker, zoals we eerder dit artikel al aanstipten.