Black Friday en Cyber Monday liggen achter ons, maar we hebben wel nog altijd de feestdagen in het vooruitzicht. Jezelf een game cadeau doen? Dan kan je daarvoor nu in de PlayStation Store terecht. Meer dan 700 games zijn tijdelijk afgeprijsd, waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 80%.

Naast dat er veel games in prijs omlaag gaan, is er ook het nodige aan extra content in de aanbieding. We hebben zoals altijd hieronder een greep uit het aanbod. Voor het complete overzicht met aanbiedingen kan je hier terecht.

F1 22 Champions Edition PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €44,99

Gotham Knights: Deluxe – Van €94,99 voor €52,24

Call of Duty: Modern Warfare – Van €69,99 voor €23,09

Far Cry 6 Standard Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €23,09

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint – Van €69,99 voor €10,49

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €48,99

God of War III Remastered – Van €19,99 voor €9,99

NHL 23 X-Factor Edition PS4 en PS5 – Van €99,99 voor €49,99

Tekken 7 Definitive Edition – Van €119,99 voor €19,19

Need for Speed: Heat Deluxe Edition – Van €79,99 voor €7,99

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition – Van €49,99 voor €19,99

Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition – Van €139,99 voor €48,99

Dying Light Definitive Edition – Van €49,99 voor €9,99

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition – Van €29,99 voor €9,89

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Edelstenen bundel – Van €14,99 voor €7,49

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition – Van €99,99 voor €24,99

The Quarry – Deluxe Edition voor PS4 en PS5 – Van €84,99 voor €42,49

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition – Van €69,99 voor €23,09

DOOM Eternal Deluxe Edition – PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €17,49

The Crew 2 Special Edition – Van €59,99 voor €11,99

Dragon Ball FighterZ – Van €69,99 voor €10,49

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,99 voor €13,99

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €29,69

Bus Simulator 21 – Extended Edition – Van €54,99 voor €32,99

Tomb Raider: Definitive Edition – Van €19,99 voor €4,99

Planet Coaster: Console-editie – Van €44,99 voor €11,24

Watch Dogs: Legion – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €35,99

Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition – Van €69,99 voor €23,09

Uncharted: The Nathan Drake Collection – Van €19,99 voor €9,99

The Jak and Daxter Collection – Van €39,99 voor €19,99

Resident Evil 4 – Van €19,99 voor €7,99

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition – Van €94,99 voor €18,99

Assassin’s Creed: Valhalla – Het beleg van Parijs – Van €24,99 voor €12,49

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €35,99

Insurgency: Sandstorm – Deluxe Edition – Van €69,99 voor €34,99

Hunting Simulator 2 Elite Edition – Van €79,99 voor €23,99

Hunt: Showdown – Gold Edition – Van €69,99 voor €17,49

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition – Van €59,99 voor €4,79

Little Nightmares Complete Edition – Van €29,99 voor €9,89

Five Nights at Freddy’s – Van €7,99 voor €3,99

Fishing: Barents Sea Complete Edition – Van €29,99 voor €8,99

Deze deals onder de noemer ‘End of Year Deals’ zijn beschikbaar tot woensdag 21 december. Nieuw PlayStation Store tegoed nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht. Als je in België woonachtig bent, klik dan hier.